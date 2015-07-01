إصابة 4 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة نقل بالطريق الغربى بالأقصر

انقلبت سيارة نقل بالطريق الغربى بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من إسنا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقى اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من مستشفى إسنا المركزي، يفيد بإصابة كل من "سيد.ى.ى" 40 سنة، و"ياسين.ى.ى" 26 سنة، و"منصور.ى.ى" 23 سنة، و"محمود.ى.ى" 35 سنة، لتواجدهم داخل السيارة النقل وقت انقلابها بعد انفجار أحد إطاراتها على الطريق، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.