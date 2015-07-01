أمن المطار يضبط راكبا حاول تهريب 90قرص ترامادول للجزائر داخل برطمان "مفتقة"

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، برئاسة العميد أيمن عبد الفتاح مدير الإدارة اليوم الأربعاء، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 90 قرص ترامادول إلى الجزائر.

وقال مصدر بالمطار إنه أثناء إنهاء اجراءات سفر ركاب طائرة الخطوط الجزائرية المتجهة إلى الجزائر، اشتبه رجال التأمين فى الراكب المصرى "م.ى.31 عاماً" ويعمل منجد إفرنجى، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 90 قرص ترامادول حاول إخفاءهم داخل برطمان مفتقة بعد لفها بكيس من البلاستيك.

على الفور، أمر مدير أمن المطار اللواء طارق فتحى باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الراكب وإحالته للنيابة.

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