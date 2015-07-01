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براءة "كيداهم" من بث فيديوهات تدعو لارتكاب الدعارة على اليوتيوب

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براءة "كيداهم" من بث فيديوهات تدعو لارتكاب الدعارة على اليوتيوب براءة "كيداهم" من بث فيديوهات تدعو لارتكاب الدعارة على اليوتيوب
قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، بقبول الاستئناف المقدم من "ميرفت.س.ع" الشهيرة بـ"كيداهم"، وإلغاء الحكم الصادر ضدها من محكمة أول درجة بالحبس 9 سنوات مع الشغل والنفاذ، والمراقبة لمدة مماثلة والقضاء مجددًا بتبرئتها من نشر فيديوهات تدعو لارتكاب الدعارة على اليوتيوب.

وكشفت تحقيقات هشام هدية وكيل النيابة بإشراف مديرها المستشار هيثم مشهور، عن أن المتهمة تبث فيديوهات لها وهى تمارس الجنس مع الرجال على موقع التواصل يوتيوب، ونفت ما تضمنته تحريات مباحث الآداب كما نفت علمها بالفيديوهات المحرزة وزعمت أن المشاهد فوتوشوب.

كانت معلومات وردت للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب، بوجود فيديوهات جنسية لسيدة تمارس الجنس مع الرجال عبر اليوتيوب.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة تدعى "ميرفت.ع" وشهرتها "كيداهم" فداهمتها مأمورية من مباحث الآداب، وألقت القبض عليها، واعترفت أمام اللواء عصام حافظ، مدير إدارة الآداب، ونائبه العميد وائل جبريل، بارتكابها الوقائع المنسوبة إليها.

وأضافت "كيداهم" أمام المقدم طاهر إخلاص أنها تبث الفيديوهات على اليوتيوب لجذب أكبر قدر من الرجال، فأمر اللواء سامح يحيى، مدير المباحث، بإحالتها إلى النيابة.
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