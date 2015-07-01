ننشر صور أحد شهداء هجمات سيناء الإرهابية.. وأصدقاؤه ينعونه: "عشت ومت بطلا"

ينشر "اليوم السابع" صور الشهيد الملازم محمد أحمد عبده والذى استشهد اليوم أثناء تصديه للهجمات الإرهابية على سيناء.

وكان آخر ما نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة توضح كيفية الدعاء خلف الإمام فى صلاة التراويح، بينما نعاه أصدقاؤه على صفحته وصفحاتهم الشخصية قائلين: "عشت بطلاً ومت بطلاً".

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