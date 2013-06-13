الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا للتفاوض بعيدا عن "اتفاقيات الاستعمار"

كتب : الأناضول منذ 20 دقيقة

دعا الاتحاد الإفريقي مصر وإثيوبيا إلى التفاوض المباشر للتوصل إلى حل بشأن أزمة سد النهضة "في إطار جديد يكون مختلف عن اتفاقيات قوى الاستعمار".

وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، في مؤتمر صحفي بأديس أبابا مساء الأربعاء، إن على مصر وإثيوبيا "البدء في التفاوض المباشر لإيجاد حل لخلافهما حول مشروع إنشاء سد إثيوبي على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) بحيث تكون النتائج في صالح الطرفين".

وحثت "زوما" البلدين على إيجاد حل "في إطار جديد يكون مختلف عن اتفاقيات قوى الاستعمار"، مشيرة إلى أن المحادثات القادمة يجب أن تكون في سياق متجدد لا في سياق القوى الاستعمارية ولكن في سياق الوحدة والنهضة الإفريقية.