انتقالات في الجول - معروف يوسف قد يدخل ضمن عرض الزمالك لضم السولية

تدرس إدارة الزمالك إدراج اسم معروف يوسف ضمن العرض الأبيض المقدم لضم عمرو السولية نجم وسط الإسماعيلي.

وكان الزمالك قد أكد أنه تواصل مع الإسماعيلي ومع اللاعب لإقناعه بارتداء القميص الأبيض في الموسم المقبل.

وكشف FilGoal.com أن الإسماعيلي وصله عرضا شفهيا من مرتضى منصور بـ10 ملايين جنيه و3 لاعبين يضمهم الدراويش في المقابل من الزمالك من أجل السولية.

وأكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي عرض مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

ويفكر الزمالك حاليا في إدراك اسم النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق ضمن الأسماء المقترحة على الإسماعيلي لضمها في إطار الصفقة.

وكان أسامة فرحات وكيل معروف قد أكد وجود رغبة من عدد من الأندية لضم اللاعب خلال الصيف الجاري.

ويرفض الزمالك رحيل معروف مجانا عن الفريق، ولذلك يفكر في عرضه على الإسماعيلي.

ويجتمع السولية مع الإسماعيلي يوم السبت المقبل لحسم مستقبله مع الدراويش في ظل اهتمام الأهلي والزمالك بخدماته.