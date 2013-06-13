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المتحدث العسكري: القوات المسلحة تحرص على معاونة الداخلية في القبض على خاطفي الجنود السبعة

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المتحدث العسكري: القوات المسلحة تحرص على معاونة الداخلية في القبض على خاطفي الجنود السبعة المتحدث العسكري: القوات المسلحة تحرص على معاونة الداخلية في القبض على خاطفي الجنود السبعة
العقيد أحمد محمد علي: لا صحة لوجود أسباب تحول دون القبض على خاطفي الجنود

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 16 دقيقة

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنه فى إطار ما نشرته إحدى الصحف الخاصة صباح اليوم حول تحديد هوية خاطفي جنود سيناء السبعة، وأسباب تأخر الكشف عنهم والقبض عليهم، ونسب ذلك إلى مصدر عسكري مسؤول، فلم تصدر المؤسسة العسكرية أي تصريحات أو بيانات حول هذا الشأن، ولاصحة مطلقا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة الخاصة والتي نسبت الخبر إلى مصدر عسكري مجهل، حول وجود أسباب تحول دون القبض على الخاطفين.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان له، أن القوات المسلحة في ضوء مسؤوليتها الوطنية تحرص على معاونة أجهزة وزارة الداخلية في القبض على الخاطفين وتحقيق الأمن، وأنها في سبيل ذلك لديها من القدرات والإمكانيات، التي تكفل لها الوصول إليهم وتسليمهم إلى العدالة فى الوقت المناسب، دون الوضع في الاعتبار أي تهديدات أو تحديات، وأن حماية الأمن القومي المصري، المهمة الرئيسية التى تسعى المؤسسة العسكرية إلى تحقيقها.

وطالب المتحدث العسكرى وسائل الإعلام مجددا، بعدم الاعتداد بأي أخبار مجهلة منسوبة لمصادر عسكرية تخلو من المصداقية، والاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن المتحدث العسكري باعتباره المنوط بإصدار أي بيانات أو معلومات تتعلق بالمؤسسة العسكرية.

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