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8 نصائح تجنبك الشعور بالجوع أثناء الصيام..أهمها تناول البقوليات والبرتقال

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8 نصائح تجنبك الشعور بالجوع أثناء الصيام..أهمها تناول البقوليات والبرتقال 8 نصائح تجنبك الشعور بالجوع أثناء الصيام..أهمها تناول البقوليات والبرتقال
أثناء الصيام يبحث الصائم عن قائمة بالأطعمة التى تساعد على منحه الشعور بالشبع أطول فترة ممكنة، وذلك نظرا لطول فترة الصيام التى تزيد عن 15 ساعة متواصلة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الصائم يحتاج إلى الأطعمة التى تزيد من شعوره بالشبع لفترات طويلة، ولذلك فهو يحتاج إلى الأطعمة بطيئة الهضم.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية أن الأطعمة بطيئة الهضم تحتاج إلى أكثر من 9 ساعات حتى يتم هضمها، وهذا يساعد الصائم على الحد من شعوره بالجوع أثناء الصيام.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض الأطعمة التى ينصح بتناولها للصائم للحد من شعوره بالجوع، ومنها:

1- الخبز المصنوع من الردة.
>2- المعجنات كالبيتزا.
>3- يمكنك تناول كوب من الشوفان المضاف إليه الحليب فى وجبة السحور.
>4- البقوليات كالعدس والفول.
>5- الأرز و المكرونة.
>6- ينصح بتناول السبانخ أو البازلاء فى وجبة الإفطار.
>7- تناول الحليب و مشتقاته.
>8- الإكثار من تناول البرتقال وعصير الليمون.

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