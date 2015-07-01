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بشرتك بتعانى من بقع بنية وتصبغات.. اعرف الأسباب وطرق العلاج

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بشرتك بتعانى من بقع بنية وتصبغات.. اعرف الأسباب وطرق العلاج بشرتك بتعانى من بقع بنية وتصبغات.. اعرف الأسباب وطرق العلاج
تصبغات البشرة وظهور البقع البنية من الأمور المزعجة للكثيرين، وتحدث كنتيجة لتعرض البشرة لبعض العوامل الضارة، والتى تدفعها لإفراز مادة الميلانين فى محاولة لمقاومتها، والميلانين مادة تتميز بلونها الغامق وهو ما يسمح بتصبغ البشرة ببقع بنية ظاهرة.

أسباب تصبغات البشرة


>الالتهاب هو أهم العوامل التى تؤدى لتصبغ البشرة تبعا لرأى هديل جهاد، أخصائية الأمراض الجلدية، وتوضح أن تعرض البشرة للالتهاب يحدث نتيجة للعديد من العوامل، منها المرضية أو نتيجة لاستخدام بعض المستحضرات التجميلية الضارة أو تلك منتهية الصلاحية، وبالطبع يعالج الالتهاب تبعا لنوعه وسبب حدوثه.. ولكن فى النهاية فإن النتيجة الطبيعية لالتهاب البشرة هو تصبغها بلون داكن عن لونها الطبيعيى.

علاج تصبغات البشرة


>يعالج تصبغ البشرة تبعا لرأى هديل بتجنب الأسباب التى أدت لحدوثه وساهمت فى تعرض البشرة للالتهاب، والخطوة التالية من العلاج تبدأ باستخدام الكريمات المفتحة للون ولمدة لا تتجاوز 15 يوما متتالية.

وفى حالة عدم تحقيق نتائج ملموسة يفضل اللجوء إلى تقشير الطبقات السطحية للبشرة، والذى يبدأ بالتقشير الخفيف بواسطة الدهانات الموضعية، ثم يليها التقشير باستخدام أشعة الليزر والتى تتمكن من الوصول إلى طبقات أعمق من البشرة.

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