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مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

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قررت وزارة التعليم العالى، اليوم الأربعاء، بدء امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة نظام "القديم والحديث"، يوم الاثنين الموافق 6 يوليو.

وأعلنت الوزارة، فى بيان صحفى، منذ قليل، مواعيد استخراج بطاقات الاختبارات طبقاً للحروف الأبجدية، أماكن استخراج البطاقات وأماكن أداء الاختبارات، وشددت الوزارة على الطلاب الالتزام بالإمكان المخصصة لأداء اختبارات القدرات طبقاً للجداول التالية، موضحة أنه فى حالة عدم الالتزام بتلك الجداول لن يعتد بنتيجة الطالب.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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