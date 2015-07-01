أمن السويس: استمرار حالة التكثيف الأمني والطوارئ

قال مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، اللواء طارق الجزار، أن حالة التكثيف الأمني والطوارئ بالمحافظة مستمرة وتمشيط المناطق الحيوية لليوم الثاني بالتزامن مع ذكري 30 يونية.

أضاف فى تصريحات خاصة، أن هناك كمائن مرورية وتكثيف أمني بجميع المناطق الحيوية والطرق والميادين ضد أى محاولات للعنف، موضحًا أنهم لن يسمحوا نهائيًا بأى خروج عن النص وتروع المواطنين وأن قوات المفرقعات تمشط وتفحص المناطق الهامة والميادين باستمرار.

تابع أن جميع مباني الشرطة بالمحافظة فى مقدمتها مبني قوات الأمن وأقسام الشرطة الخمسة بالمحافظة، فضلا عن السجن العمومي بقسم شرطة عتاقة مؤمنة بشكل كامل ضد أى محاولات لإقتحامها أو التعدي عليها.

وأضاف، أنهم لديهم تعليمات بالتعامل بكل قوة وحزم مع أى تجمعات بالقرب من أقسام الشرطة، موضحًا أنهم لن يسمحوا لأعضاء تنظيم الإخوان بتكرار سيناريو إقتحام الأقسام والمباني الحكومية باستخدام بلطجية وأنهم يحذرون من الآن أن أى تجمعات مخالفة لقانون تنظيم التظاهر سيتم التعامل معها بقوة القانون.