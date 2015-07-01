تكثيف أعمال التأمين غرب القناة والنفق

تابع اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، ظهر اليوم الأربعاء، إنتشار عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، للتأكد من إستعدادها لردع أي محاولة إرهابية تحاول التعدي على القناة.

وذلك كإجراء إحترازي مع تصعيد أعمال الإرهاب فى سيناء، وإستهداف عدة كمائن للجيش وإستمرار الإشتباكات بين عناصر القوات المسلحة والتكفيريين

تفقد اللواء الجزار إنتشار عناصر التأمين بطول المجرى الملاحي للقناة، من بورتوفيق وحتي بمنطقة جنيفة، كما تابع الأكمنة الثابتة المنتشرة بالطريق الموازي غرب المجرى الملاحي بحي الجناين.

وشدد الجزار على ضرورة اليقظة والتعامل بكل قوة وحزم مع اي عناصر إرهابية تحاول التعدي علي المجرى الملاحي، أو القوات المنتشرة، وكذلك ضبط أي عناصر يشتبه فيها.

> كما تفقد أعمال التأمين بنفق الشهيد أحمد حمدي، وشدد على تكثيف أعمال التأمين والتأكد من هوية العابرين من الإتجاهين .