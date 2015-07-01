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الأهالى يطالبون بـ"ممرات آمنة" لإسعافهم بعد 10 ساعات من حصار الشيخ زويد

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الأهالى يطالبون بـ"ممرات آمنة" لإسعافهم بعد 10 ساعات من حصار الشيخ زويد الأهالى يطالبون بـ"ممرات آمنة" لإسعافهم بعد 10 ساعات من حصار الشيخ زويد
طالب أهالى مدينة الشيخ زويد، المسئولين عن محافظة شمال سيناء بالتحرك العاجل وفتح ممرات آمنة لإسعافهم بعد 10 ساعات متصلة من الحصار من قبل إرهابيين.

وناشد الأهالى بفتح ممرات تتيح دخول سيارات الإسعاف وإجلاء الشهداء والمصابين من العسكريين والمدنين، وكل من يرغب فى الخروج من المدينة التى مر على حصارها 10 ساعات تخللتها اشتباكات متقطعة بين الأمن ومسلحين.

وقال أحد الأهالى لـ"اليوم السابع": "نحن نعيش فى رعب حقيقى منذ الصباح الباكر، حيث يحتل مسلحون أسطح المبانى ويتبادلون إطلاق نار مع القوات بكثافة".

وأضاف رافضًا ذكر اسمه: "أحد الجيران حاول اعتراض طريق مسلح من تسلق سطح منزله فقتله.. نحن نعيش فى رعب منذ الصباح".


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