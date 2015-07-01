مواطن بسيناء عبر "واتس آب اليوم السابع": مستشفى رفح يوجد بها طبيب واحد

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "WhatsappYoum7" أرسل أحد المواطنين بسيناء، استغاثة قال فيها "إنه لا يوجد أطباء بمستشفى رفح سوى طبيب واحد تخصص باطنى"، مشيرًا إلى أنه يوجد مصابين نتيجة العمليات الإرهابية يترددون على المستشفى يحتاجون إلى تدخل جراحى.

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