شهود عيان لـ"العربية": الجيش يفجر سيارة تابعة للإرهابيين شرق العريش

أعلنت قناة العربية فى نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن شهود عيان، أن القوات المسلحة فجرت سيارة تابعة للعناصر الإرهابية قرب كمين الريسة شرق العريش.

وكان أهالى مدينة الشيخ زويد طالبوا المسئولين عن محافظة شمال سيناء بالتحرك العاجل وفتح ممرات آمنة لإسعافهم بعد 10 ساعات متصلة من الحصار من قبل إرهابيين.

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