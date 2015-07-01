اللواء الجزار يقدم التعازي للمحامي العام فى استشهاد النائب العام

قدم اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، يرافقه اللواء على ماهر حكمدار السويس، اللواءين خالد مروان وعصام الكحكي، مساعداً مدير الأمن، والعميد إبراهيم الديب مدير المباحث الجنائية، التعازي للمستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس في إستشهاد النائب العام هشام بركات.

حيث توجه اللواء الجزار والقيادات الأمنية اليوم لمكتب المحامي العام بمجمع النيابات والمحاكم، وأكد مدير الأمن إستشهاد المستشار هشام بركات محامي الشعب زود إصرار المصريين ليتحدوا مع الجيش والشرطة ويواجهوا معاً الإرهاب الأسود.

ويشهد مجمع النيابات والمحاكم في السويس أعمال تأمين مشددة، وقامت عناصر التأمين بوضع بوابات إلكترونية بمداخل المجمع محاكم السويس، مع فحص هوية المترددين وحقائبهم، كما منعت دخول أي سيارات بإستثناء سيارات المستشارين والضباط بمديرية أمن السويس، كإجراء إحترازي حتى لا تستغل سيارات المواطنين فى أعمال إرهابية.