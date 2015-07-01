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"التربية" تعتمد جداول امتحانات الإعادة للصف 12

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن بدء امتحانات الإعادة للصف الثاني عشر   الفصل الدراسي الثالث ولصفوف النقل «6-12»، يوم الثلاثاء 25 أغسطس المقبل، وتنتهي يوم الاثنين31 منه، بحسب القرار الإداري الخاص بتنظيم مواعيد امتحانات الإعادة للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2014-2015.

ووفقا للقرار، تعمل الامتحانات على فترتين لجميع الصفوف، حيث تبدأ امتحانات الفترة الأولى من الساعة 9.30 صباحاً، وتنتهي في الساعة 10:20صباحاً، فيما تبدأ امتحانات الفترة الثانية من الساعة 10:30 إلى 12:20. وأفاد القرار بأن الفترة الكلية للامتحان 110 دقائق، شاملة التهيئة والإجابة والمراجعة، ويسمح للطالب بالخروج بعد ساعة من بدء الامتحان في حال رغبته، فضلاً عن أهمية التزام الطالب بالحضور.

وبحسب الجدول، يستهل طلبة الصف 12 من القسم العلمي الامتحانات يوم 25 أغسطس، بمادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، ثم الأحياء والتربية الإسلامية في 26 منه، يليها الكيمياء في 27 منه، ثم الفيزياء والجيولوجيا في 30 منه الشهر ذاته، يتبعها امتحان اللغة العربية في 31 من الشهر نفسه.

فيما يبدأ طلبة الصف 12 القسم الأدبي الامتحانات يوم  25أغسطس بمادتي الجغرافيا واللغة الإنجليزية، ثم التاريخ والتربية الإسلامية في 26 منه، يليها الرياضيات والاقتصاد في 27 من الشهر ذاته، ثم الفيزياء وعلم النفس في 30 من الشهر ذاته، ويختتمون بالامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء في 31 من الشهر نفسه.
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