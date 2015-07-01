مصدر عشائرى عراقى: داعش أعدم 22 من قبيلة الجبور بالموصل

كشف احد شيوخ قبيلة الجبور اليوم الاربعاء، عن إعدام 22 من ابناء قبيلته على يد عناصر تنظيم (داعش) غرب الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال الشيخ مهدى الجبورى، إن داعش أعدم 22 من ابناء عشائر الجبور على خلفية مشادة كلامية بين الطرفين داخل ناحية بادوش غربى الموصل واتهامهم بانتسابهم إلى الحشد الوطنى .

وأضاف الجبورى، أن أبناء قبيلة الجبور تمكنوا من فتح نيران أسلحتهم بوجه التنظيم وقتلوا ثلاثة من عناصره الذين استعانوا بقوات من الموصل وداهموا الناحية وتم اعتقال 22 من ابنائهم وأعدموهم أمام ذويهم وسط الناحية.

وأشار إلى أن التنظيم اعتقل ايضا بالوقت نفسه الشيخ حمدون الجبورى والشيخ إسماعيل حسن الجبورى واقتادهما إلى جهات مجهولة.

من جهة آخرى أعلن المتحدث باسم الحشد الوطنى فى نينوى عن وصول أسلحة ثقيلة وخفيفة لمعسكرات التدريب خاصة بتحرير مدينة الموصل مع بدء انطلاق العملية العسكرية .

وقال محمود السورجى، إن معسكرات التدريب تسلمت أسلحة خفيفة وثقيلة شملت مدافع ومدرعات أرسلت من قبل التحالف الدولى إلى معسكرات الحشد الوطنى الخاص بتحرير الموصل .

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