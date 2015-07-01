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طالبة مصرية تفوز بجائزة فى مسابقة فنية يابانية

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طالبة مصرية تفوز بجائزة فى مسابقة فنية يابانية طالبة مصرية تفوز بجائزة فى مسابقة فنية يابانية
صرح السفير إسماعيل خيرت سفير فى اليابان بأن الطالبة المصرية رؤى أحمد سابق من مدرسة زهرة المدائن التجريبية، قد فازت بإحدى الجوائز المخصصة للأعمال الأجنبية فى مسابقة الرسم لطلاب المدارس الثانوية التى تنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة فى اليابان، وذلك عن لوحة لها بعنوان "الهوية المصرية متعددة الأوجه"، وقد شاركت الطالبة فى مراسم توزيع الجوائز فى إطار دعوة من المؤسسة اليابانية المنظمة للمسابقة.

وأشار السفير خيرت، الذى شارك فى حفل الختام وتوزيع الجوائز، إلى أن مسابقة هذا العام تضمنت مشاركة أكثر من 450 طالبا بالمرحلة الثانوية من أكثر من 15 دولة، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف متسابق من اليابان، حيث شاركت مصر للعام الثالث على التوالى بخمسة أعمال فنية من بينها اللوحة الفائزة.

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