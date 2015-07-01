توقف حركة الملاحة البحرية بالموانئ الكويتية لسوء الأحوال الجوية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن توقف حركة الملاحة البحرية بموانئ (الشويخ، والشعيبة، والدوحة) بسبب سوء الأحوال الجوية من غبار وسرعة رياح تتعرض لها البلاد.

وقال مدير العمليات البحرية فى ميناء الشويخ كابتن مرزوق القحطانى- فى تصريحات اليوم الأربعاء، "إن حركة الملاحة البحرية فى ميناء الشويخ متوقفة إلى حين تحسن الأحوال الجوية وتحسن مستوى الرؤية الأفقية، موضحا أن مدى الرؤية الأفقية انخفض إلى ميلين بحرى، بالإضافة إلى سرعة الرياح التى تتراوح ما بين 29 إلى 31 عقدة بحرية، الأمر الذى يعيق حركة الملاحة من وإلى الميناء".

وأشار إلى أنه مع عودة الحركة سيتم دخول سفينة إلى الميناء تنتظر فى منطقة الانتظار مقابل سفينة بمنطقة الخروج.

وبالنسبة لميناء الشعيبة، قال مدير إدارة العمليات البحرية بالإنابة فى الميناء الكابتن توفيق شهاب "إن سرعة الرياح وصلت إلى 30 عقدة بحرية، فيما وصل مستوى الرؤية إلى ميل بحرى، مشيرا إلى أن هناك 3 سفن راسية فى منطقة الانتظار مقابل 3 سفن فى منطقة الخروج بانتظار تحسن الأحوال الجوية كى تتمكن من المغادرة ".

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