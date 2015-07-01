4 يوليو.. بدء تقديم أوراق واختبارات القدرات بكليات جامعة بني سويف‎

صرح أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، عن تحديد مواعيد بدء امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في دخول كلياتٍ، تشترط اجتياز اختبارات قدرات، وكذلك تحديد أماكن استخراج بطاقات القدرات المُؤهلة، على أن يبدأ تقديم أوراق واختبارات القدرات يوم الاثنين الموافق 6 يوليو، والذي سيستمر حتى يوم 15 يوليو .

وأشار “لطفي”، إلى أن مقر استقبال الأوراق، يتم في مبنى كلية التربية الرياضية والتمريض بشرق النيل، وتبدأ بعد ذلك مباشرة الاختبارات عقب استيفاء البيانات الموجودة بالأوراق المدرجة بالمظاريف، وستقام اختبارات القدرات تحت إشراف نخبة متميزة من أساتذة الجامعة, مُشيرًا إلى أنه سيتم إعلان نتائج هذه الاختبارات بعد فترةٍ وجيزة، وأنه سيتم تزويد برنامج التنسيق الالكتروني بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءًا عليها.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مكاتب التنسيق بالجامعات، تقوم سنويًا بتنظيم هذه الاختبارات والإشراف عليها، ويتم استخراج البطاقات والنماذج الخاصة بهذه الاختبارات من خلال مقر مكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة، وفروع المكتب بالمحافظات المُختلفة، وتمت الموافقة، على أن يتم إجراء هذه الاختبارات بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة.