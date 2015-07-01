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رئيس جامعة بني سويف يُدين العمليات الإرهابية بالشيخ زويد

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رئيس جامعة بني سويف يُدين العمليات الإرهابية بالشيخ زويد رئيس جامعة بني سويف يُدين العمليات الإرهابية بالشيخ زويد

أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف

أدان أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، بشدة العمليات الإرهابية الخسيسة التي تعرض لها عدد من كمائن قوات الجيش والشرطة بمدينة الشيخ زويد بسيناء، مما أسفر عن استشهاد وإصابة بعض أبنائنا من قوات الجيش والشرطة.

وشدد رئيس الجامعة، على أن العمليات الإرهابية الغادرة التي تستهدف أمن الوطن وسلامته لن تنال من عزيمة المصريين، وأن الإرهاب الأسود يُطل برأسه من حينٍ لآخر، ليحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن، ولكنها لن تثنى شعب العظيم من مواصلة مسيرته نحو المستقبل الأفضل.

 وقدم رئيس الجامعة، خالص تعازيه إلى أسر الشهداء الأبرار والشفاء العاجل لكل المصابين، مُؤكدًا تضامن الجامعة التام مع الدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله والدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح ، بمحاصرة الإرهاب والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

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