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نادى قضاة الزقازيق يقيم سرادق عزاء للشهيد المستشار هشام بركات

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نادى قضاة الزقازيق يقيم سرادق عزاء للشهيد المستشار هشام بركات نادى قضاة الزقازيق يقيم سرادق عزاء للشهيد المستشار هشام بركات
يقيم نادى قضاة الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إيهاب سرحان رئيس النادى، غدا الخميس، بعد صلاة العشاء، سرادق عزاء لتقى واجب العزاء فى فقيد الشعب المصرى المستشار هشام بركات النائب العام، والذى استشهد فى حادث أليم أول أمس الاثنين على يد جماعات الإرهاب التى أرادت النيل من الشعب المصرى فى شخص الشهيد النائب العام.

وكان مجلس إدارة نادى قضاة الزقازيق، قد أصدر بيانا نعى فيه النائب العام الشهيد .
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