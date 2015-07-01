خبراء صحة يطالبون بإجراء أبحاث عن العلاقة بين الأطعمة الحمضية ومرض السرطان

طالب عدد كبير من خبراء الصحة بالتأكد من النتائج المتوصل إليها فى دراسة نشرت فى العدد الأخير من مجلة "علوم الأورام السريرية"، وإجراء المزيد من الأبحاث حول علاقة الأطعمة الحمضية ومدى مساعدتها فى مكافحة أو التسبب فى الإصابة بالسرطان.

كانت قد حذرت الدراسة الطبية من أن الأشخاص الذين يستمتعون بكوب من عصير البرتقال أو الجريب فروت الطازج فى الصباح، قد يواجهون زيادة طفيفة فى مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.

وكانت الأبحاث قد أجريت على أكثر من 100 ألف بالغ فى الولايات المتحدة لمدة 25 عاما، حيث توصل الباحثون أن أولئك الذين يتناولون عصير البرتقال أو الجريب فروت بانتظام معرضون بمعدلات أكبر لسرطان الجلد، مقارنة بالأشخاص الذين يتجنبون تلك الأطعمة.