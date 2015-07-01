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باحثون يحذرون المراهقين الكسالى من فقدان ثلث قوتهم العضلية!

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باحثون يحذرون المراهقين الكسالى من فقدان ثلث قوتهم العضلية! باحثون يحذرون المراهقين الكسالى من فقدان ثلث قوتهم العضلية!
حذر باحثون دنماركيون المراهقين الكسالى الذين يفضلون الجلوس براحة طوال الوقت بدلا من ممارسة أى نشاط بدنى خفيف، من الضرر البالغ الذى يلحقونه بعضلاتهم دون أن يشعروا.

وقال الباحثون من جامعة كوبنهاجن، إن المراهقين الذين لا يتحركون ويفضلون الجلوس طوال الوقت لمدة أسبوعين فقط يخسرون ثلث قوتهم العضلية ليصبح لديهم نفس القدرة على السير لشخص أكبر منهم بخمسين عاما.

وأكد القائمون على الدراسة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن إعادة بناء قوة العضلات المفقودة تلك تستغرق وقتا أطول بثلاث مرات من الوقت الذى يقضيه الشخص بلا نشاط مما يؤدى لضعف عضلاته.

وأوضحوا أن أبحاثهم أظهرت أن عدم الحركة يؤثر على القوة العضلية عند الشباب وكبار السن على حد سواء، غير أن عدم تحريك الساقين لمدة أسبوعين جعل الشباب يفقدون ما يصل إلى ثلث قوتهم العضلية، بينما خسر الأكبر سنا نحو الربع.

وأكد الباحثون أن الشاب الذى تكون حركته شبه منعدمة على مدار أسبوعين يفقد قوة عضلية فى ساقيه تعادل تقدمه فى السن بأربعين أو خمسين عاما.

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مصر 365