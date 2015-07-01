إذا كنت تتعاطى أدوية السيولة فتجنب حقن فوق الجافية لعلاج العمود الفقرى

تعد الحقن فوق الجافية من العلاجات الآمنة والتى من خلالها يتم تخفيف ألم الظهر والعمود الفقرى بشكل ملحوظ أو يتم إيقافه، ولكن من الممكن أن تحدث مضاعفات لبعض الحالات عند إجراء هذه الحقن.

وهذا ما يوضحه الدكتور شريف عزمى رزق الله، استشارى التغذية وعلاج الألم بمعهد ناصر، أنه قبل إجراء الحقن بفوق الجافية، من المهم أن يخبر الشخص الطبيب إذا كان يعانى من أى مشكلة مرضية، سواء مشكلة حساسية، خاصة تجاه محلول اليود أو مواد التخدير الموضعى، كما أنه من المهم إخبار الطبيب عن تعاطى المريض لأى أدوية كسيولة الدم التى يتناولها كالأسبرين أو المسكنات غير الستيرويدية، لأنه من الضرورى التوقف عن تناول هذه الأدوية قبل العملية بعدة أيام لتجنب حدوث مضاعفات.

ويشير إلى أنه تتم حقن فوق الجافية، من خلال الحقن الموضعى بحقنة خاصة، فى منطقة فوق الجافية، وهى المسافة ما بين الغشاء المبطن للفقرات والجدار الخاص بالنخاع الشوكى، ويتم الحقن عن طريق إبرة خاصة بها بنج موضعى حتى تقلل الإحساس بالتعب.

ويتابع أنه قد يعود الألم عندما يزول مفعول دواء التخدير وقبل بدء مفعول الستيرويد، لذا يلزم تكرار هذه العملية كل أسبوعين أو ثلاثة، ولكن إذا لم يتحسن الألم بعد حقنتين أو ثلاث، فيجب العلم أنها لا تجدى، وقد يحتاج الأمر إلى تكرار هذه الحقن كل عدة أشهر (6-12 شهرا)، وإذا شعر المريض بأى ألم أثناء العملية، من الضرورى إخبار الطبيب، لأن الألم يعنى أن الإبرة لامست العصب إلا لو كان الحقن من منطقة العصعص العجزية.

ويوضح د.شريف عزمى رزق الله أن الحقنة يتم إعطائها عن طريق مصل وريدى فى الذراع أو اليد، ويحقن الدواء بعد ذلك بدقيقة تقريبا بواسطة إبرة طويلة بالقرب من الأعصاب، هذه العملية غير مؤلمة عادة، على الرغم من أنها قد تكون مزعجة أو غير مريحة، فمن الضرورى إخبار الطبيب فى حالة الشعور بأى ألم خلال هذا الجزء من العملية، ويجب على المريض أيضاً أن يخبر الطبيب فوراً إذا بدأ يشعر بالعرق أو الدوخة، ويقوم الطبيب بسحب الإبرة بعد انتهاء الحقن، وهكذا تنتهى العملية.