إحالة 3 مسؤولين من قيادات هيئة سكك حديد مصر للمحاكمة

أحال المستشار عبدالسلام مرسي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية 3 مسئولين قيادات بهيئة سكك حديد مصر، للمحاكمة لإتهامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وكشفت تحقيقات المستشارة إيناس خيري، أن صلاح عبدالستار مدير عام الخدمات بسكك حديد مصر، تقاعس عن إرسال تقارير كفاية الأداء الخاصة بإحدى الموظفات إلى رئاسة الهيئة، مما أدى إلى الإضرار بها وتعطيل عمل لجنة شئون العاملين بالهيئة، وقام بتغيير وتمزيق تقارير كفاية الأداء الخاصة بالدرجة الثانية المكتبية لعدد 9 موظفين ووقع على تقارير كفاية الأداء بدلاً من مدير الإدارة المختص بالدرجة الأولى.

وجاء بأوراق القضية أن محمد العزب، مدير شئون الخدمة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، إحتفظ بتقارير كفاية الأداء التي وضعها المتهم الأول والخاصة بالدرجة الثانية والثالثة المكتبية والإدارية، وتقاعس عن إرسال تقارير كفاية الأداء الخاصة بإحدى الموظفات، مما أدى إلى الإضرار بها وتعطيل عمل لجنة شئون العاملين برئاسة الهيئة.

وتبين من التحقيقات أن راوية فرج محمد – رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بهيئة سكك حديد مصر سابقاً، تقاعست عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحتفاظ المتهم الأول بتقارير كفاية الأدار للعاملين بطنطا، وعد إنهائها رغم إعتمادها من لجنة شئون العاملين برئاسة الهيئة، وأصدرت تعليمات شفوية لمنطقة طنطا بإخلاء طرف المتهم الأول رغم عدم إنهائه تقارير كفاية الأداء.