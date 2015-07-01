أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ البحيرة يتفقد الأكمنة الامنية بميادين وشوارع دمنهور

Google+ Print
محافظ البحيرة يتفقد الأكمنة الامنية بميادين وشوارع دمنهور محافظ البحيرة يتفقد الأكمنة الامنية بميادين وشوارع دمنهور
تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، الحالة الأمنية بمدن ومراكز المحافظة عن طريق غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والتى تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الأحداث الجارية والمواقع الخدمية المختلفة.

كما قام محافظ البحيرة بجولة بمدينة دمنهور تفقد خلالها الأكمنة الأمنية بالميادين والشوارع وتفقد إدارة الحماية المدنية للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الطوارئ والأزمات، كما تفقد وحدة الإنقاذ النهرى على ترعة المحمودية وشاهد بيانا عمليا لأعمال الإنقاذ داخل المياه.

ووجه المحافظ خلال الجولة برفع درجة الاستعداد بإدارة الحماية المدنية والإسعاف والمستشفيات المركزية بمدن ومراكز المحافظة وشركتى المياه والكهرباء وهندسات الوحدات المحلية، وسرعة الانتهاء من إنشاء وحدة مطافئ بقرية النجاح بمركز بدر.

كما وجه بقيام مديرية الرى بإزالة ورد النيل والحشائش بترعة المحمودية فى المنطقة أمام مستشفى دمنهور، وقيام الوحدة المحلية لمدينة دمنهور بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمدينة وإزالة التشوهات والإعلانات العشوائية على الحوائط والأبنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365