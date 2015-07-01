محافظ البحيرة يتفقد الأكمنة الامنية بميادين وشوارع دمنهور

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، الحالة الأمنية بمدن ومراكز المحافظة عن طريق غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والتى تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الأحداث الجارية والمواقع الخدمية المختلفة.

كما قام محافظ البحيرة بجولة بمدينة دمنهور تفقد خلالها الأكمنة الأمنية بالميادين والشوارع وتفقد إدارة الحماية المدنية للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الطوارئ والأزمات، كما تفقد وحدة الإنقاذ النهرى على ترعة المحمودية وشاهد بيانا عمليا لأعمال الإنقاذ داخل المياه.

ووجه المحافظ خلال الجولة برفع درجة الاستعداد بإدارة الحماية المدنية والإسعاف والمستشفيات المركزية بمدن ومراكز المحافظة وشركتى المياه والكهرباء وهندسات الوحدات المحلية، وسرعة الانتهاء من إنشاء وحدة مطافئ بقرية النجاح بمركز بدر.

كما وجه بقيام مديرية الرى بإزالة ورد النيل والحشائش بترعة المحمودية فى المنطقة أمام مستشفى دمنهور، وقيام الوحدة المحلية لمدينة دمنهور بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمدينة وإزالة التشوهات والإعلانات العشوائية على الحوائط والأبنية.