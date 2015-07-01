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إعلان حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات الإسماعيلية عقب أحداث الشيخ زويد

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إعلان حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات الإسماعيلية عقب أحداث الشيخ زويد إعلان حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات الإسماعيلية عقب أحداث الشيخ زويد
أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية، حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات الإسماعيلية عقب الهجمات الإرهابية على كدة كمائن وارتكازات أمنية بالشيخ زويد بشمال سيناء.

وقررت إدارات المستشفيات استدعاء الأطباء من كل التخصصات استعدادًا لاستقبال جرحى ومصابين من جراء الاشتباكات الدائرة بين المسلحين وقوات الجيش والشرطة بشمال سيناء.


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