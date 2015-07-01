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محافظ سوهاج يتابع إصلاح كابل كهرباء بين مركز طهطا وجزيرة الخازندارية

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محافظ سوهاج يتابع إصلاح كابل كهرباء بين مركز طهطا وجزيرة الخازندارية محافظ سوهاج يتابع إصلاح كابل كهرباء بين مركز طهطا وجزيرة الخازندارية
تابع الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، أعمال إصلاح كابل الكهرباء الواصل بين مركز ومدينة طهطا وجزيرة الخازندارية تحت النيل.

وكان قد حدث عطل فى كابل الكهرباء الواصل لجزيرة الخازندارية المار تحت النيل من مدينة طهطا مما ترتب عليه انقطاع الكهرباء وبالتالى انقطاع مياه الشرب عن أهالى الجزيرة، وعلى الفور كلف رئيس الوحدة المحلية وهندسة كهرباء سوهاج بتدارك الأمر وسرعة إصلاح العطل، كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بإمداد الجزيرة بسيارات مياه للشرب وتلبية احتياجات المواطنين من المياه لحين اصلاح العطل .

وقد توجه المحافظ للإشراف على إصلاح العطل بنفسه وقد استقبله الأهالى استقبالا حافلا، وشارك الأهالى فرحتهم بإصلاح العطل وتركيب كابل كهرباء جديد وهتف الأهالى "تحيا .. تحيا مصر ... يحيا السيسى ... يحيا السيسى".

وأكد المحافظ أن المحافظة والحكومة تبذل قصارى جهدها للتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم وحل جميع المشكلات والمعوقات التى تواجههم.
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