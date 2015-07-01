شركة مياه القناة تفعل برامج التوعية خلال شهر رمضان

انطلقت اليوم ندوة لشركة مياه القناة بعنوان مشاركة هادفة لترشيد المياه، بالتعاون مع مجمع إعلام بورسعيد، وحاضر فى الندوة ميرفت الخولى مدير عام مجمع إعلام بورسعيد، وعادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والمهندس عاشور السيد رئيس قطاع بورسعيد لمياه الشرب، وأعد الندوة سيف صبحى مدير إدارة التوعية وشيماء محمود الجمال عضو المجمع ببورسعيد وذلك تفعيلا لبرامج التوعية الخاصة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المجارى المائية.

وقالت ميرفت الخولى عن سبل التعاون بين المجمع ببورسعيد ومحافظات القناه وفق خطة المجمع لوضع حلول للمشكلات من خلال نتائج ملموسة والمساهمة فى الوعى لدى الشرائح المختلفة.

وأكد عادل عبد المنعم دور القطاعات المختلفة فى الارتقاء بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى والتفاعل فيما بينها لتحقيق نتائج إيجابية فى الترشيد، كما تحدث عن لائحتى تطهير الخزانات العلوية والصرف الصناعى والتى ينفذها قطاع المعامل والجودة كذلك دور الخط الساخن 125 على الأرضى فى القطاعات الثلاثة السويس إسماعيلية بورسعيد ودور التوعية فى متابعة الشكاوى والتأكد من إزالة أسباب الشكاوى ومتابعتها.

وقال عاشور السيد رئيس قطاع بورسعيد، إن هناك جهودا مبذولة من أجل توفير كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات العالمية والمتابعة الدورية مع وزارة الصحة والمعمل المركزى بالقابضة.

شارك فى الندوة أكثر من 120 مشاركا ومشاركة يمثلون قطاع التعليم ببورسعيد، والمدرسة الدولية وقطاعات التعليم الثانوى والفنى.