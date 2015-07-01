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وزير الخارجية يلتقى بتوني بلير لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية

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وزير الخارجية يلتقى بتوني بلير لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية وزير الخارجية يلتقى بتوني بلير لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، مع رئيس اللجنة الرباعية الدولية السابق توني بلير، ظهر اليوم، حيث تركز اللقاء على تطورات القضية الفلسطينية السياسية والأمنية والإنسانية، وسبل إستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، فضلا عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، أن شكري وبلير تناولا مضمون ما دار خلال اللقاء مع وفد اللجنة الرباعية الدولية بالأمس، مؤكداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية وبالنسبة للإستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب والتطرف في منطقة الشرق الأوسط.

ومن ثم ضرورة تسويتها علي أسلس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة علي كامل التراب الوطني الفلسطيني، وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول بشكل مفصل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وأهمية تنفيذ الدول والأطراف المانحة لتعهداتها ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

 

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