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يورينتي معروض على ميلان

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يورينتي معروض على ميلان يورينتي معروض على ميلان

قام ممثلو الإسباني فرناندو يورينتي مهاجم يوفنتوس، بعرض اللاعب على ميلان. بحسب ما زعمت به تقارير صحفية إيطالية.

ونشرت صحيفة "توتو سبورت" تقريرا زعمت فيه يورينتي يرغب في الرحيل عن يوفنتوس، الذي يتبقى في تعاقده معه عامين.

وأشار التقرير إلى أن يورينتي يرغب في الحصول على مزيد من الفرص للعب باستمرار، بعدما خسر موقعه الموسم الماضي لصالح مواطنه ألفارو موراتا. وهو ما قد يجده في مشروع ميلان الجديد.

ميلان رحب بضم يورينتي، ولكنه أخبر ممثلي المهاجم الإسباني صاحب الـ30 عاما أن تركيزهم منصب حاليا على إعادة زلاتان إبراهيموفيتش من باريس سان جيرمان.

موناكو، فولفسبورج، وتوتنام هوتسبرز يرغبون أيضا في ضم مهاجم أتليتك بلباو السابق الذي سجل 7 أهداف في الكالتشيو الموسم الماضي.

ويحصل يورينتي على 4.5 مليون يورو من يوفنتوس سنويا.

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