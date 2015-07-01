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ساكي: بوجبا يذكرني بريكارد.. وبرشلونة معه لن يقهر

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ساكي: بوجبا يذكرني بريكارد.. وبرشلونة معه لن يقهر ساكي: بوجبا يذكرني بريكارد.. وبرشلونة معه لن يقهر

أشاد الإيطالي أريجو ساكي المدير الفني الأسبق لريال مدريد وميلان ومنتخب الأتزوري بالفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي مؤكدا أن برشلونة سيصبح فريقا لن يقهر لو انتقل اللاعب الشاب لصفوفه.

وبدأت المفاوضات بين برشلونة ويوفنتوس حول انضمام بوجبا للفريق الموسم المقبل أو في يناير نظرا لتعذر ضم الفريق الكاتالوني لأي لاعب هذا الصيف.

وقال ساكي لصحيفة موندو ديبورتيفو "بوجبا لاعب يواصل التطور في سن الـ22 وفي دائرة اهتمامات أندية كثيرة".

وأضاف "إنه يذكرني بالهولندي فرانك ريكارد الذي كان يلعب بطريقة فنية رائعة، بالإضافة للقوة ورؤية.. بوجبا مثل ريكارد".

وتابع "بوجبا سيتأقلم مع أي فريق ينتقل إليه لكنني أعتقد أنه سيكون أفضل مع برشلونة من ريال مدريد، هم يمتلكون فريقا رائعا الآن لكنهم قد يصبحون أفضل".

وأردف "برشلونة سيكون بشكل عام فريقا لا يقهر بوجود بوجبا في الفريق ذاته مع ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار".

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فيديو اليوم السابع