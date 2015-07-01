المتحدث العسكري : استمراراستهداف الإرهابيين في سيناء بإصابات مباشرة وتدمير مركزين لتجمعهم

قال المتحدث العسكري، إنه فى إطار متابعة أعمال المطاردة واستهداف العناصر الإرهابية المتورطة فى الهجوم الإرهابى على ارتكازات عناصر قطاع تأمين شمال سيناء، تم منذ قليل، استهداف عدد (2) مركز تجمع رئيسى للعناصر الإرهابية وتدميرهما بالكامل بإصابات مباشرة.

> وأضاف بان للمتحدث العسكري، أنه مازالت القوات الجوية تقوم بإستهداف تحركات العناصر الإرهابية على الأرض ولاتزال الاشتباكات مستمرة حتى الآن.