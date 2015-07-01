220 درجة تنسيق القبول بالثانوية العامة بأسيوط

أكد عبد الفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، قد اعتمد نتيجة تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2015-2016، مُشيرًا إلى أن درجات القبول بمدارس الثانوي العام 220 درجة كحدٍ أدنى للقبول بهذه المدارس على مستوى المحافظة، وذلك طبقًا لعدد الفصول المُتوقعة للصف الأول الثانوي العام، والبالغ عددها 447 فصل، مُشيرًا إلى أن كثافة الفصل تتراوح ما بين 40 إلى 43طالب.

وأضاف “أبو شامة”، أنه قد تم أيضًا اعتماد تنسيق القبول بمدارس الدبلومات الفنية، حيث جاء الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية التجارية التجريبية والفندقية نظام الخمس سنوات، ليتراوح ما بين 210 درجة حتى 219، كما تم تحديد 190,5 درجة كحدٍ أدنى للقبول بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية والفنية بنات، وباقي مدارس التعليم الصناعي تتراوح درجات القبول كحدٍ أدنى ما بين 180 درجة إلى 219,5 درجة حسب الأماكن المُتاحة في المدارس بكل إدارة تعليمية.

وذكر وكيل الوزارة، أنه تم تحديد الحد الأدنى بالمدارس الفنية التجارية الرسمية نظام الثلاث سنوات، ليتراوح ما بين 155,5 درجة حتى 180 درجة، كما تم اعتماد بيان الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الزراعي 150 درجة.

وأوضح “أبو شامة”، أنه لن يسمح لطلاب الصف الأول الثانوي، بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس أسيوط إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم، وذلك طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.