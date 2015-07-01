مقتل مجدى أبو زلمة أخطر مسجل خطر بالشرقية على يد أحد رجال تشكيله العصابى

لقى مجدى أبوزلمة أخطر مسجل خطر بمحافظة الشرقية والصادر له العديد من الأحكام القضائية، من بينها 4 عقوبات مؤبد، مصرعه اليوم الأربعاء، ومعه أحد أفراد تشكيله على يد أحد رجاله للاختلاف على حصيلة المسروقات.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير البحث الجنائى بالشرقية، يفيد بلاغا بمقتل مجدى أبو زلمة وأحد مساعديه بكفر أبونجاح بالزقازيق .

وتوجهت قوة من مركز شرطة الزقازيق برئاسة المقدم جاسر زايد مفتش مباحث مركز الزقازيق، والرائد إبراهيم السبيلى رئيس مباحث مركز الزقازيق، والنقيب عمرو داود معاون مباحث المركز للمكان الواقعة، وتبين من التحريات قيام "محمد خالد" أحد رجال "مجدى أبوزلمة" بالاختلاف معه على حصيلة مسروقات فقام بإطلاق النيران عليه مما أسفر عن مقتل "مجدى أبوزلمة " ومقتل "عبد الرحمن عوف " أحد أفراد تشكيل مجدى .

وكشفت التحقيقات أن "مجدى" من عائلة الزلمات وأخطر مسجل بالشرقية ومطلوب من الأمن العام ومصنف عنصر خطر وصادر له العديد من الأحكام فى قضايا سرقات وقتل من بينها 4 مؤبد بكفر شكر بالقليوبية ومنيا القمح .

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