حماس ترفض إجراء تعديل وزارى على حكومة التوافق الوطنى

أعلنت حركة حماس رفضها لقرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" بتكليف رئيس الوزراء رامى الحمد الله بإجراء تعديل وزارى على حكومته. . معتبرة أنه "انقلاب على اتفاق المصالحة ".

وقالت الحركة- فى بيان صحفى مقتضب على لسان الناطق باسمها سامى أبو زهرى اليوم الأربعاء- "إنها ترفض قرار عباس بإجراء تعديلات وزارية غير متوافق عليها، وتعتبره انقلابا على اتفاق المصالحة ".

وكلف "أبو مازن" الليلة الماضية الحمد الله بإجراء تعديل طفيف على حكومة التوافق الوطنى بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسئولياتها الوطنية فى كافة المناطق الفلسطينية.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد بدأت منذ حوالى أسبوع مفاوضات ومشاورات مع مختلف الفصائل بما فيها حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا من حكومة التوافق، غير أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح.

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