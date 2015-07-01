"الشاباك" الإسرائيلى يعلن تفكيك خلية لحماس بالضفة

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك" عن تفكيك بنية تحتية عسكرية لحركة حماس فى منطقة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة نقلا عن "الشاباك" أنه تم اعتقال اربعين ناشطا من حماس خلال الاشهر الماضية كانوا جزءا من هذه البنية التى كانت تعمل على استئناف نشاطات الحركة فى الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن من بين المعتقلين عددا من الأسرى المحررين وأن الناطق باسم حركة حماس والذى يقيم فى قطر حسام بدران يقف وراء إنشائها.

فى سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلى عن تعزيز تواجد قواته العسكرية فى مدينتى رام الله والقدس المحتلتين فى أعقاب ما وصفه بتدهور الأوضاع الأمنية وارتفاع حجم عمليات المقاومة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن الجيش قرر تكثيف انتشار قواته فى مدينة رام الله التى شهدت مؤخرا عمليات إطلاق نار على أهداف استيطانية وعسكرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مستوطن وجرح عدد آخر، كما رفع حالة التأهب فى القدس المحتلة تحسبا من تدهور الوضع الأمنى فيها بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفتى المقدسى محمد أبو خضير حرقا على يد مستوطنين متطرفين والتى تصادف غدا الخميس.

وحذرت جهات أمنية إسرائيلية من تنفيذ عمليات للمقاومة الفلسطينية ضد مستوطنين أو جنود إسرائيليين، كعمليات دهس أو طعن أو خطف أو إطلاق نار فى الذكرى السنوية لاستشهاد أبو خضير.

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