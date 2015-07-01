إعادة رفات ضحايا هجوم سوسة الإرهابى البريطانيين إلى بلادهم

بدأت بريطانيا إعادة رفات الضحايا الذين سقطوا الأسبوع الماضى فى الهجوم الإرهابى الذى استهدف منتجعا شاطئيا فى تونس.

وغادرت رحلات تابعة لسلاح الجو الملكى بريطانيا اليوم الأربعاء لبدء العملية التى من المتوقع أن تستغرق عدة أيام وسيحضر سلاح الجو الجثامين من مطار تونس قرطاج إلى بريز نورتون، وهى قاعدة جوية فى أوكسفوردشير، شمال غربى لندن.

وجرى إكمال جميع إجراءات إعادة الرفات وباتت الجثث جاهزة لإعادتها إلى دولها، بحسب ما أعلن مختار الشواشى المتحدث باسم وزارة الخارجية.

وتأكد مقتل نحو 24 بريطانيا فى الهجوم الذى وقع فى منتجع سوسة، لكن من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 30 وأعيد المصابون البريطانيون بالفعل إلى بلادهم، ومن بينهما أربعة جروحهم خطيرة.

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