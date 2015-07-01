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مصادر يمنية: طيران التحالف يشن 8 غارات على القصر الجمهورى فى تعز

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مصادر يمنية: طيران التحالف يشن 8 غارات على القصر الجمهورى فى تعز مصادر يمنية: طيران التحالف يشن 8 غارات على القصر الجمهورى فى تعز
شن طيران التحالف العربى، اليوم الأربعاء ثمانى غارات جوية على القصر الجمهورى فى مدينة تعز فى وسط اليمن.

وقالت مصادر صحفية فى مدينة تعز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن طيران التحالف قصف أيضا مقر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزى سابقاً) وتجمعاً للحوثيين فى منطقة حوض الأشراف.

وأشارت المصادر إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت من تلك المواقع جراء الضربات الجوية، لافتة إلى أن الطيران لا يزال يحلق فى أجواء مدينة تعز.

وبحسب المصادر، فإن تلك الضربات الجوية جاءت بعد أن شهدت مدينة تعز مواجهات عنيفة بين مسلحى الحوثيين ومقاتلى المقاومة الشعبية فى شارع الثلاثين ومنطقة الضباب.

وتشهد مدينة تعز مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والحوثيين الذين يحاولون فرض سيطرتهم على تعز، والعديد من المحافظات اليمنية الأخرى.
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