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اشتباكات طائفية تخلف 7 جرحى جنوبى العاصمة اللبنانية

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اشتباكات طائفية تخلف 7 جرحى جنوبى العاصمة اللبنانية اشتباكات طائفية تخلف 7 جرحى جنوبى العاصمة اللبنانية
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن أنصار فصيلين متناحرين اشتبكا فى مدينة السعديات الساحلية جنوب بيروت ما أسفر عن إصابة سبعة بجراح.

وقالت الوكالة أن الاشتباكات وقعت صبيحة اليوم الأربعاء فى البلدة بين أنصار حركة المستقبل السنية وكتائب المقاومة المقربة من حزب الله.

وتصاعدت حدة التوترات الطائفية فى لبنان منذ اندلاع الأزمة السورية قبل أربعة أعوام وسبق أن امتدت الحرب الأهلية إلى لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال مسئول امنى لبنانى أن سبعة أشخاص أصيبوا وتحدث المسئول شريطة عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام.

وقال الجيش اللبنانى أن جنديا اصيب بجراح طفيفة فى اطلاق النار مضيفا أن القوات العسكرية تقوم بدوريات فى المنطقة.
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