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مقتل وإصابة 38 حوثيا جنوب اليمن خلال 24 ساعة

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مقتل وإصابة 38 حوثيا جنوب اليمن خلال 24 ساعة مقتل وإصابة 38 حوثيا جنوب اليمن خلال 24 ساعة
لقى 13 متمردا حوثيا مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، جراء قصف مدفعى للمقاومة الشعبية اليمنية، استهدف تجمعات الميليشيات فى منطقة "سناح وقعطبة" بمحافظة الضالع، جنوب اليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" اليوم الأربعاء، عن مصادر أمنية يمنية قولها إن المقاومة تمكنت من تدمير منصة صواريخ "كاتيوشا"، بالإضافة إلى عربتين عسكريتين فى "ريشان والدائرى"، القريبة من مركز قعطبة بالضالع.

يشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت -فى وقت سابق- بين المقاومة الشعبية الجنوبية الموالية للشرعية من جهة وميليشيات الحوثى وقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح الانقلابية من جهة أخرى، فى "قرية القبة" جنوب مدينة سناح، بمحافظة الضالع جنوبى البلاد، بعد أحكام المقاومة سيطرتها على المواقع الشرقية لسناح.
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