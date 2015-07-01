الوليد بن طلال يوصى بالتبرع بـ 32 مليار دولار لمؤسسات خيرية بعد وفاته

تعهد الامير السعودى الوليد بن طلال الاربعاء بالتبرع بكامل ثروته التى تبلغ 32 مليار دولار لتمويل مشاريع اجتماعية وانسانية بعد وفاته.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد الامير فى بيان أن "هذا التعهد بالتبرع ب 32 مليار دولار سيساعد فى ارساء جسور للتفاهم الثقافى ولتطور المجموعات وزيادة استقلالية المرأة والاهتمام بالشباب وتقديم الاغاثة لدى وقوع كوارث طبيعية، وإقامة عالم اكثر تسامحا".
وأكد الامير فى بيان أن "هذا التعهد بالتبرع ب 32 مليار دولار سيساعد فى ارساء جسور للتفاهم الثقافى ولتطور المجموعات وزيادة استقلالية المرأة والاهتمام بالشباب وتقديم الاغاثة لدى وقوع كوارث طبيعية، وإقامة عالم اكثر تسامحا".
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