للحوامل.. 5 نصائح تجنبك الإصابة بالأنيميا فترة الحمل

كثير من النساء الحوامل يعانين من الإصابة بأنيميا نقص الحديد نتيجة أسباب وعوامل عديدة تتعلق بقلة نسبة الحديد المتواجد بالدم ما يوثر على صحة الجنين وصحة الحامل.

وقال الدكتور عمرو حسن، أستشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، إن هناك بعض النساء الحوامل يعانين من الإصابة بالأنيميا نتيجة بعض العوامل والأسباب التى تتعلق بسوء التغذية وعدم تناولهن أطعمة تحتوى على عنصر الحديد المفيد لتكوين كرات الدم الحمراء بالدم.

>ويستكمل د. عمرو قائلاً: "هناك بعض الإرشادات والنصائح التى يجب على الحامل مراعاتها للوقاية من الإصابة بالأنيميا خلال فترة الحمل وأهمها":>1)الاهتمام بتناول كمية مناسبة من الحديد المتواجدة فى اللحوم والدجاج والفول والعدس والبيض.>2)تناول كميات وافية من فيتامين c نظرًا لأنه يزيد من امتصاص الحديد الموجود بالليمون والفراولة والطماطم.>3) الأطعمة الغنية بحمض الفوليك المتواجدة فى الخضراوات ذات اللون الأخضر مثل الفاصوليا والفواكه والبرتقال.>4) تناول الأغذية الغنية بفيتامين B12المتواجدة فى اللحوم الحمراء والبيض ومنتجات الألبان نظرًا لأنه يساعد فى تكوين كرات الدم الحمراء.>5) قياس نسبة الهيموجلوبين فى أول الحمل بالثلاث أشهر الأولى من الحمل والشهر السابع نظرًا لأنها أكثر فترة تظهر فيها إصابة الحامل بالأنيميا.