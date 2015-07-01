تجديد حبس 28 طالباَ أزهرياَ 45 يوماَ لاتهامهم بحيازة قنابل فى مدينة نصر

جددت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم، حبس 28 طالبا أزهريا، محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، 45 يوماَ على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة مفرقعات فى القضية المعروفة إعلاميا بشقة "مدينة نصر".

وأكدت تحقيقات النيابة العامة التى أجراها المستشار إبراهيم عقل، مدير نيابة حوادث شرق، أن الـ28 متهمًا تم إلقاء القبض عليهم بناءً على اعترافات الطلاب الثلاثة الذين تم إلقاء القبض عليهم فى غضون 5 مايو الماضى، والذين انفجرت فيهم قنبلة داخل شقة بمدينة نصر أثناء تصنيعها وإعدادها لتنفيذ عملية إرهابية والمنتمين إلى حركة "العقاب الثورى" الإرهابية، حيث ألقى القبض على الـ28 فى عدة شقق متفرقة بمدينة نصر، وتبين من التحقيقات أن المتهمين شكلوا 3 خلايا إرهابية مكونة من 31 طالبا جميعهم من كلية أصول الدين جامعة الأزهر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ينتمون لتنظيم جماعة الإخوان، وأنهم يتحركون من خلال تكليفات القيادات الوسطى لجماعة الإخوان، حيث أكدت التحقيقات أنهم كانوا يستعدون للقيام بعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها، من خلال تصنيع المتفجرات داخل الشقق السكنية التى يقطنون بها.

وذكرت التحقيقات، أن عددًا من المتهمين اعترفوا على أسماء أخرى من الطلبة الذين ينتمون للإخوان، اشتركوا معهم فى القيام بأعمال تخريبية منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن خارج جامعة الأزهر وداخلها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، والتخريب العمدى، وحيازة مفرقعات، والتخطيط للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة، والتحريض على العنف، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص، وتشكيل 3 خلايا إرهابية، وباستجواب المتهمين ومناقشتهم أنكروا جميعهم التهم الموجهة إليهم.

>