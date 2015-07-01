تنظيم «ولاية سيناء» يتبنى الهجمات الإرهابية ضد الجيش المصري في سيناء

كتب: شيماء حفظي

تبنى تنظيم ولاية سيناء، الهجوم على عناصر القوات المسلحة، صباح اليوم الأربعاء، بمدينة الشيخ زويد في سيناء.

وقال تنظيم ولاية سيناء في بيان له، : تمكن أسود الخلافة في ولاية سيناء، من الهجوم المتزامن على أكثر من 15 موقعًا عسكريًا وأمنيًا ضد الجيش المصري”.

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ 3 عمليات استشهادية متوزعة على نادي الضباط بالعريش وكميني السدرة وأبو الرفاعي بمدينة الشيخ زويد، كما تم الهجوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة وقذائف الآر بي جي والهاون على كمائن “الماسورة، سادوت، ولي لافي، الوفاق، أبو طويلة، الضرائب، قسم شرطة الشيخ زويد، كمين جرادة، كمين بنزينة بالخروبة، كمين العبيدات، كمين قبر عمير، كمين الإسعاف، كمين البوابة، وكمين الشلاق”.

وقال البيان :” تمت السيطرة الكاملة على عدة مواقع واغتنام ما فيها، كما تم استخدام الصواريخ الموجهة في مهاجمة المواقع وقطع الإمداد والتصدي للطيران المصري”.

من جانبه أعلن المتحث العسكري، مقتل عدد (22) عنصراً إرهابيًا وتدمير عدد (3) عربات (لاندكروزر) محملة بالمدافع عيار (14.5) مم المضادة للطائرات واستشهاد وإصابة (10) أبطال من رجال القوات المسلحة البواسل حتى الآن.

وأضاف المتحدث العسكري على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” أن القوات المسلحة تواصل مطارة العناصر الإرهابية وتمشيط المناطق المحيطة بالكمائن التى تم مهاجمتها للقضاء على ما تبقى منهم ، ولاتزال الإشتباكات مستمرة حتى الآن.

وكان عدد من العناصر الإرهاببية، التي تشير المعلومات الأولية أنها تقدر بحوالى (70) عنصر إرهابى، بمهاجمة عدد (5) أكمنة بقطاع تأمين شمال سيناء في وقت واحد.