تنفيذ أحكامٍ قضائية وضبط مُخالفات مُرورية في حملة أمنية بالمنيا‎

شنت مديرية أمن المنيا، حملةٍ أمنية، لضبط الشارع وتكثيف التواجد الأمني، والتي أسفرت عن تنفيذ نحو 578 حكمًا قضائيًا، وضبط 1032 مُخالفةٍ مرورية مُتنوعة، و24 دراجة بخارية بدون ترخيص.

وكان اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بشن حملةٍ مرورية، أسفرت عن تنفيذ أحكام قضائية ، وضبط مخالفاتٍ مرورية ، وضبط دراجات بخارية بدون لوحات.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 578 حكمًا قضائيًا منهم 4 قضايا جنايات، و285 حبس جزئي، و74 حبس مُستأنف، و148 غرامات جزئية، و15 غرامات مُستأنفة، و52 مُخالفات .