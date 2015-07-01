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إصابة رقيب شرطة في مُشاجرة بالمنيا

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إصابة رقيب شرطة في مُشاجرة بالمنيا إصابة رقيب شرطة في مُشاجرة بالمنيا

 أصيب رقيب شرطة من قوة أمن المنيا، على يد فلاح بقرية سفاري في مشاجرة بالأسلحة النارية، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المُصاب للمستشفى، لتلقيه العلاج والإسعافات الأولية .

 وكان اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائي بالمديرية، والذي يُفيد بحدوث مشاجرة، أسفرت عن مُصاب بقرية سفاي بمركز أبو قرقاص  بالمنيا .

 وانتقلت قوات من مركز الشرطة للمعاينة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين، طرف أول: “وائل حمدي سالم”،31 سنة- رقيب شرطة من قوة أمن المنيا، و”ورداني سعداوي محمد”، 45 سنة-فلاح، ونجله “محمد ورداني”، 23 سنة-مزارع، وجميعهم مُقيمون بقرية سفاي بمركز أبو قرقاص، وبدأت المشاجرة نتيجة مشاداة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة رقيب الشرطة برش خرطوش في منطقة الكتف .

 وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتم ضبط المُتهمين والسلاح المُستخدم، وتم نقل المُصاب للمستشفى للعلاج، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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