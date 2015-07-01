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مفتى الجمهورية يدين العمليات الإرهابية بالشيخ زويد وينعى شهداء الواجب

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مفتى الجمهورية يدين العمليات الإرهابية بالشيخ زويد وينعى شهداء الواجب مفتى الجمهورية يدين العمليات الإرهابية بالشيخ زويد وينعى شهداء الواجب
أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بشدة العمليات الإرهابية الخسيسة التى تعرض لها عدد من كمائن قوات الجيش والشرطة بمدينة الشيخ زويد بسيناء، مما أسفر عن استشهاد وإصابة بعض أبنائنا من قوات الجيش والشرطة.

وأكد مفتى الجمهورية، فى بيان له، أن الإرهاب الأسود يُطل برأسه من حين لآخر ليحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن، ولينشر الفساد فى الأرض، فاستحق فاعلوه بذلك الخزى فى الدنيا والعذاب الأليم فى الآخرة.

وشدد مفتى الجمهورية أن العمليات الإرهابية الغادرة التى تستهدف أمن الوطن وسلامته لن تنال من عزيمة المصريين فى التصدى للإرهاب، فالله سبحانه وتعالى يحمى والمصريين من عمل المفسدين.

وطالب مفتى الجمهورية أهالى سيناء بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة فى التصدى للإرهابيين والمتطرفين، والإدلاء بأية معلومات قد تفيد فى مواجهة هذا الخطر الداهم.

وقدم المفتى خالص تعازيه إلى أسر الشهداء الأبرار والشفاء العاجل لكل المصابين، مؤكدًا أن هذا العمل الإرهابى الذى استشهد فيه خيرة أبناء مصر، ينبغى ألا يمر مرور الكرام.
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